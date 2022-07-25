«Ньюкасл» нацелился на звёздного немца, выступающего за «ПСЖ»

Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер, который не является игроком основного состава «ПСЖ», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом сообщается на страницах Le10Sport.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в переходе вингера проявляет «Ньюкасл». «Сороки» начали переговоры с агентом игрока по трансферу. В свою очередь «ПСЖ» готов расстаться с Юлианом, если за него заплатят порядка 30 миллионов евро.

Дракслер перешел в парижский гранд в 2017 году, его действующий контракт рассчитан еще на два сезона. В минувшей кампании немец провел 24 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.