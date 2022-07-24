Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» снова попытается приобрести Антони

24 Июля 2022 • 17:49 Комментировать

Полузащитник «Аякса» Антони всё ещё может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Goal, «МЮ» готов сделать еще одно предложение нидерландскому клубу по трансферу Антони, это предложение будет последним от английского гранда.

Ранее сообщалось, что «Аякс» не хочет отпускать полузащитника менее чем за 80 миллионов евро, но «красные дьяволы» не готовы платить такую сумму. «Манчестер» хочет предложить 60 млн, но и может немного увеличить сумму.

Отметим, что в переходе 22-летнего бразильца заинтересован лично наставник «МЮ» Эрик тен Хаг, который видит в данном игроке будущую звезду АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Трансферы футбола - лето 2022 Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
17:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» снова попытается приобрести Антони
17:27 · Англия. Премьер-лига
Грилиш пожаловался на повышенное внимание журналистов
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» не хочет отпускать Антони
16:56 · Англия. Чемпионшип
Гослинг: «При Раньери атмосфера в клубе стала невыносимой»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Поклонники «Челси» требуют Роналду
16:26 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «В 19 лет я получил травму, которая изменила всё»
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по Уан-Биссаке
12:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн оценил свою форму после дебюта за «Манчестер Сити»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Зинченко уступает лишь одному футболисту по проценту побед в АПЛ
11:16 · Англия. Премьер-лига
Один из игроков «ПСЖ» не выдержал конкуренции и хочет уйти
10:44 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал Гвардиолу сумасшедшим
10:35 · Англия. Премьер-лига
Холанн восхищён дебютом за «Манчестер Сити»
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» нацелился на футболиста «Манчестер Юнайтед»
10:11 · Англия. Премьер-лига
В «Сассуоло» раскрыли детали перехода Скамакки в «Вест Хэм»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет отдать Роналду в аренду 1
Все новости
Рекомендуем