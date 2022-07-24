«Манчестер Юнайтед» снова попытается приобрести Антони

Полузащитник «Аякса» Антони всё ещё может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Goal, «МЮ» готов сделать еще одно предложение нидерландскому клубу по трансферу Антони, это предложение будет последним от английского гранда.

Ранее сообщалось, что «Аякс» не хочет отпускать полузащитника менее чем за 80 миллионов евро, но «красные дьяволы» не готовы платить такую сумму. «Манчестер» хочет предложить 60 млн, но и может немного увеличить сумму.

Отметим, что в переходе 22-летнего бразильца заинтересован лично наставник «МЮ» Эрик тен Хаг, который видит в данном игроке будущую звезду АПЛ.