Холанн оценил свою форму после дебюта за «Манчестер Сити»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о своей форме после товарищеского поединка с мюнхенской «Баварией» (1:0). В прошедшем матче норвежец отметился дебютным голом за «горожан».

«Было круто обыграть «Баварию» и проверить свои силы перед встречей с «Ливерпулем». Нужно признать, что моя форма пока далека от идеала. Но все впереди, я наберу оптимальные кондиции. Даже не переживаю по этому поводу. Мне было приятно начать работу после шестинедельного перерыва. Классное чувство», - приводит слова норвежца VG.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» этим летом, подписав пятилетний контракт.