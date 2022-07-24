Зинченко уступает лишь одному футболисту по проценту побед в АПЛ

Украинский полузащитник Александр Зинченко, сменивший в летнее трансферное окно «Манчестер Сити» на лондонский «Арсенал», имеет потрясающий процент побед в рамках английской Премьер-лиги.

Как информирует OptaJoe, хавбек пришел в стан «канониров» с 81,6% побед в матчах чемпионата Англии. По этому показателю украинец уступает лишь одному футболисту – Арьену Роббену. У бывшего игрока «Челси» 82,1 процента побед в матчах АПЛ.

Стоит отметить, что в подсчете участвуют только футболисты с 50+ матчами в турнире.

«Арсенал» приобрел Зинченко за 35 миллионов евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.