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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко уступает лишь одному футболисту по проценту побед в АПЛ

24 Июля 2022 • 12:14 Комментировать

Украинский полузащитник Александр Зинченко, сменивший в летнее трансферное окно «Манчестер Сити» на лондонский «Арсенал», имеет потрясающий процент побед в рамках английской Премьер-лиги.

Как информирует OptaJoe, хавбек пришел в стан «канониров» с 81,6% побед в матчах чемпионата Англии. По этому показателю украинец уступает лишь одному футболисту – Арьену Роббену. У бывшего игрока «Челси» 82,1 процента побед в матчах АПЛ.

Стоит отметить, что в подсчете участвуют только футболисты с 50+ матчами в турнире.

«Арсенал» приобрел Зинченко за 35 миллионов евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Зинченко
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