Один из игроков «ПСЖ» не выдержал конкуренции и хочет уйти

Голкипер Серхио Рико, который не получает игровой практики во французском «ПСЖ» из-за жесткой конкуренции, планирует переехать на Туманный Альбион.

Согласно данным журналистов Calciomercato, оформить трансфер 28-летнего вратаря собирается лондонский «Фулхэм». Стоимость потенциального перехода Рико оценивается в четыре миллиона евро.

Напомним, что испанский игрок связан контрактными обязательствами с парижанами до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Серхио уходил в аренду в «Мальорку». Голкипер поучаствовал в 14 поединках чемпионата Испании, в которых пропустил 29 голов.