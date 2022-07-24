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Один из игроков «ПСЖ» не выдержал конкуренции и хочет уйти

24 Июля 2022 • 11:16 Комментировать

Голкипер Серхио Рико, который не получает игровой практики во французском «ПСЖ» из-за жесткой конкуренции, планирует переехать на Туманный Альбион.

Согласно данным журналистов Calciomercato, оформить трансфер 28-летнего вратаря собирается лондонский «Фулхэм». Стоимость потенциального перехода Рико оценивается в четыре миллиона евро.

Напомним, что испанский игрок связан контрактными обязательствами с парижанами до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Серхио уходил в аренду в «Мальорку». Голкипер поучаствовал в 14 поединках чемпионата Испании, в которых пропустил 29 голов.

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Фулхэм ПСЖ Серхио Рико Трансферы футбола - лето 2022
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