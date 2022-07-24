Холанн назвал Гвардиолу сумасшедшим

Звездный новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Пеп немного сумасшедший, но мне это нравится в нем. Это будет весело. Я в «Манчестер Сити» всего лишь неделю, поэтому еще не понял, что к чему. Однако я усердно тренировался и готов ко всему, что меня ждет в дальнейшем», - передает слова скандинавского нападающего VG.

Холанн присоединился к «горожанам» в текущее трансферное окно. Норвежский бомбардир был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

Минувшей ночью Эрлинг забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в спарринге с «Баварией» (1:0).