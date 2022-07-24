Холанн восхищён дебютом за «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, пополнивший ряды «горожан» этим летом, высказался о своем дебюте за английскую команду. Он вышел на поле в товарищеском поединке против мюнхенской «Баварии» и отметился забитым мячом.

«Отличный дебют, крутой гол и великолепная атмосфера. Это потрясающе, когда играешь при 80 тысячах болельщиков. Очень рад забить первый гол именно здесь. Я с позитивом смотрю на предстоящий сезон. Намерен провести его сверхудачно», - передает слова норвежского бомбардира VG.

Напомним, что контрольная встреча «Манчестер Сити» и «Баварии» завершилась победой англичан со счетом 1:0.