«Аталанта» нацелилась на игрока «Арсенала», которого выгоняют из-за прихода Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш близок к уходу из клуба после подписания украинца Александра Зинченко.

По сведениям Sky Italia, у 22-летнего португальского футболиста появился вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. В подписании игрока заинтересована «Аталанта». Бергамаски рассчитывают арендовать Тавареша до конца следующего сезона с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 поединках «канониров», в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачам. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.