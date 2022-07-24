Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» удивил «Ньюкасл» ценником Барнса

24 Июля 2022 • 08:40 Комментировать

Хавбек «Лестера» Харви Барнс находится в сфере интересов «Ньюкасла», об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Согласно информации источника, руководство «лис» готово расстаться с 24-летним футболистом, если за него предложат порядка 50 миллионов фунтов. В свою очередь «сороки» считают эту сумму завышенной. «Ньюкасл» готов купит Барнса, но за 25 миллионов.

Что касается портала Transfermarkt, то эксперты оценивают стоимость полузащитника в 28,8 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Харви провел 47 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и 14 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Харви Барнс Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет отдать Роналду в аренду
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» нацелилась на игрока «Арсенала», которого выгоняют из-за прихода Зинченко
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» удивил «Ньюкасл» ценником Барнса
08:10 · Англия. Премьер-лига
Тухель ответил на вопрос о трансфере Кунде
07:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн рассказал, что думает о «Манчестер Сити»
07:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил дебют Холанна за «Манчестер Сити»
07:36 · Англия. Премьер-лига
Тухель объяснил провал «Челси» в матче с «Арсеналом»
06:55 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал разгром «Челси»
06:15 · Англия. Премьер-лига
Гол Жезуса помог «Арсеналу» уничтожить «Челси»
06:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» победил «Баварию» благодаря дебютному голу Холанна 1
02:47 · Англия. Премьер-лига
Холанн поразил ворота «Баварии» в дебюте за «Манчестер Сити»
02:18 · Англия. Премьер-лига
Технический директор «Арсенала» прокомментировал информацию об интересе к Пакета
02:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Нуньесе: «Нападающему с таким набором качеств потребуется время на адаптацию в «Ливерпуле»
01:00 · Англия. Премьер-лига
Марез: «С приходом Холанна моя роль изменится»
23 Июля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель получил предложение от французского клуба
Все новости
Рекомендуем