«Лестер» удивил «Ньюкасл» ценником Барнса

Хавбек «Лестера» Харви Барнс находится в сфере интересов «Ньюкасла», об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Согласно информации источника, руководство «лис» готово расстаться с 24-летним футболистом, если за него предложат порядка 50 миллионов фунтов. В свою очередь «сороки» считают эту сумму завышенной. «Ньюкасл» готов купит Барнса, но за 25 миллионов.

Что касается портала Transfermarkt, то эксперты оценивают стоимость полузащитника в 28,8 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Харви провел 47 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и 14 голевых передач.