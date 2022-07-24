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Тухель ответил на вопрос о трансфере Кунде

24 Июля 2022 • 08:10 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель после провального спарринга с «Арсеналом» (0:4) высказался о ситуации с трансфером защитника сборной Франции и «Севильи» Жюля Кунде.

«Переход Кунде? Пока не могу ничего сообщить. «Челси» нужны качественные футболисты. Конечно, у нас в составе достаточно таких игроков, однако мы пока не так конкурентоспособны, как хотелось бы», - передает слова немецкого тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что Жюль Кунде отказался от перехода в «Челси» ради продолжения карьеры в каталонской «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель Жюль Кунде
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