Тухель ответил на вопрос о трансфере Кунде

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель после провального спарринга с «Арсеналом» (0:4) высказался о ситуации с трансфером защитника сборной Франции и «Севильи» Жюля Кунде.

«Переход Кунде? Пока не могу ничего сообщить. «Челси» нужны качественные футболисты. Конечно, у нас в составе достаточно таких игроков, однако мы пока не так конкурентоспособны, как хотелось бы», - передает слова немецкого тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что Жюль Кунде отказался от перехода в «Челси» ради продолжения карьеры в каталонской «Барселоне».