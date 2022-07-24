Нагельсманн рассказал, что думает о «Манчестер Сити»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о «Манчестер Сити».

«Этот клуб меня впечатляет. Они тратят много денег, но делают это с умом. Это самое главное. Решения, принятые «Манчестер Сити» за последние пять лет, впечатляют. Именно поэтому «горожане» сейчас считаются одним из лучших клубов Европы», - передает слова немецкого специалиста Manchester Evening News.

Напомним, что минувшей ночью «Бавария» провела товарищеский матч против «Манчестер Сити» в США. Встреча завершилась минимальным поражением мюнхенцев со счетом 0:1. Единственный гол забил нападающий Эрлинг Холанн в дебюте игры.