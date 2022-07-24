Гвардиола оценил дебют Холанна за «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о дебюте норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Скандинавский форвард принял участие в сегодняшней контрольной встрече с мюнхенской «Баварией» (1:0), забив победный гол.

«Эрлинг отметился важным голом. Он провел на поле 45 минут, этого хорошо для него. Но ему нужно еще больше времени.

Подготовка к сезону? У нас еще будет время после возвращения из турне. Думаю, мы все успеем и наберем лучшую форму», - передает слова испанца клубная пресс-служба.

Холанн был куплен «горожанами» у дортмундской «Боруссии» этим летом. Трансфер звездного нападающего обошелся мюнхенцам в 60 миллионов евро.