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Тухель объяснил провал «Челси» в матче с «Арсеналом»

24 Июля 2022 • 07:36 Комментировать

Рулевой «Челси» Томас Тухель дал интервью после крупного поражения от «Арсенал» в контрольном поединке. Спарринг завершился со счетом 4:0 в пользу «канониров».

«Челси» заслуженно проиграл, в этой встрече мы были недостаточно хороши. Команда не была конкурентоспособной. В этом матче соперник превосходил нас в плане физической и психологической готовности. Они показали отличную игру своим сильным составом», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.

В прошедшем матче голами отметились Габриэль Жезус, Букайо Сака, Мартин Эдегор и Альберт Локонга.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Томас Тухель
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