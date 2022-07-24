Артета прокомментировал разгром «Челси»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о сегодняшней победе над «Челси» в товарищеском матче. «Канониры» разгромно переиграли «пенсионеров» со счетом 4:0.

«Я доволен игрой своей команды. Эта встреча является хорошим показателем того, что «Арсенал» прогрессирует, мы улучшаемся как команда. Однако не стоит зазнаваться, это ведь товарищеская игра. Нам еще нужно над многим поработать», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что в составе «Арсенала» голами отметились новичок команды Габриэль Жезус, а также Букайо Сака, Мартин Эдегор и Альберт Локонга.