Гол Жезуса помог «Арсеналу» уничтожить «Челси»

В рамках предсезонного турне по США состоялось лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси». «Канониры» неожиданно легко разобрались с «пенсионерами», отгрузив в их ворота четыре безответных мяча - 4:0. В составе «Арсенала» отметились Жезус, Эдегор, Сака и Локонга.

В этом поединке за команду Микеля Артеты дебютировал украинский полузащитник Александр Зинченко, купленный на днях у «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. Новобранец провел на поле первый тайм, после чего был заменен на Нуну Тавареша.

Также добавим, что в составе «Челси» дебютировал сенегальский центральный защитник Калиду Кулибали. Он вышел на поле в концовке встречи, заменив Тьяго Силву.