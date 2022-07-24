«Манчестер Сити» победил «Баварию» благодаря дебютному голу Холанна

В Соединённых Штатах Америки состоялся товарищеский поединок меду английским «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварией». Встреча завершилась минимальной победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0.

Стоит отметить, что единственный гол в противостоянии забил новичок «горожан» Эрлинг Холанн. Норвежский нападающий расписался в воротах мюнхенского гранда на 12-й минуте первого тайма, замкнув прострел Джека Грилиша. Это дебютный гол скандинавского бомбардира за английский клуб

Холанн перешел в «Манчестер Сити» этим летом из дортмундской «Боруссии». Его трансфер обошелся англичанам в 60 миллионов евро.