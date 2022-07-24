Холанн поразил ворота «Баварии» в дебюте за «Манчестер Сити»

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну потребовалось всего 12 минут, чтобы забить первый гол в новой команде.

В эти минуты в США проходит предсезонный товарищеский поединок между «Баварией» и «Манчестер Сити». Обе команды играют основным составом, и уже на 12-й минуте своё слово сказал звёздный новичок «горожан». 22-летний норвежец поразил сетку ворот Мануэля Нойера в дебютном матче за «Манчестер Сити». Голевой передачей отметился Джек Грилиш.

Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее трансферное окно. Стоимость трансфера составила 60 млн евро без учёта бонусов.