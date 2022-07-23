Будущее Криштиану Роналду является одной из главных тем последних недель в футбольном мире. Португальца активно связывают с «Атлетико», однако на пути этого трансфера стоят несколько преград.

Как сообщает Daily Mail, «Атлетико» для возможности подписания Криштиану Роналду обязательно нужно продать какого-то именитого футболиста.

Отмечается, что камнем преткновения также могут стать фанаты «Атлетико». Они не любит Роналду из-за его голевых подвигов в играх против «Атлетико» за «Реал».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов, поэтому Криштиану Роналду настроен уйти.