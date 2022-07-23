​Де Хеа: «Для «Манчестер Юнайтед» неприемлемо проигрывать 0:4 или 0:5»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который выступает за клуб уже 11 лет, призвал своих партнёров сделать выводы после прошлого сезона.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял в Премьер-лиге только шестое место и не выступит в Лиге чемпионов.

«Для всех нас это был тяжёлый, иногда даже конфузный сезон. В некоторых играх на поле был бардак. Нужно извлечь уроки. Для «Манчестер Юнайтед» неприемлемо проигрывать сосчётом 0:4 или 0:5», - высказался де Хеа, чьи слова приводит Goal.com.

В первом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтона» 7 августа.