​Де Хеа высказался о своём будущем

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 31-летнего испанца рассчитан до конца июня 2023 года и имеет опцию продления ещё на год.

«Я ещё ни с кем не разговаривал по поводу своего контракта. Но, конечно, я был бы рад играть за «Манчестер Юнайтед» столько, сколько буду нужен клубу. Хочу провести здесь ещё много лет», - сказал де Хеа в интервью The Athletic.

Напомним, что Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико». За 11 сезонов де Хеа провёл 486 матчей, в которых пропустил 529 раз.