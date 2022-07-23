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Романо: «Будущее Кунде пока неизвестно»

23 Июля 2022 • 15:46 Комментировать

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что будущее защитника «Севильи» Жюля Кунте пока остаётся неизвестным. Источники в «Барселоне» твердят о том, что каталонский клуб согласовал трансфер француза, но в то же время в «Севильи» отрицают, что вообще выходили на связь с «сине-гранатовыми».

Романо отмечает, что «Челси» пока так и не закрыл сделку по трансферу Кунде. Клубам осталось согласовать мелкие детали, но информации о завершении бумажной работы пока не поступало.

Сам Кунде в данный момент тренируется в Португалии вместе с «Севильей», дожидаясь разрешения ситуации со своим будущим.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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