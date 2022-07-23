Хадсон-Одои – о Стерлинге: «Мне будет полезно следовать его примеру»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои поприветствовал в команде новичка Рахима Стерлинга, который перебрался в стан «пенсионеров» из «Манчестер Сити» за сумму в районе 50 миллионов евро.

«Он играет на той же позиции, что и я, поэтому мне будет полезно следовать его примеру. Рахим хочет вести команду за собой и выигрывать трофеи», – цитирует Хадсона-Одои Daily Mirror.

Напомним, что Каллум Хадсон-Одои пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы. Футболист летом не ездил в отпуск, чтобы набрать форму и как следует подготовиться к предсезонным сборам.

Ранее ходили слухи, что Хадсон-Одои скоро может сменить футбольное гражданство и стать новым игроком сборной Ганы.