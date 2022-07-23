«МЮ» не смог удержать победу 2:0 в матче с «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 2:2 в товарищеской игре против «Астон Виллы». При этом команда Эрика тен Хага к перерыву вела в счёте 2:0 благодаря забитому мячу Джедона Санчо и автоголу Мэттью Кэша.

Во второй половине встречи голы за «Астон Виллу» забивали Леон Бэйли и Каллум Чамберс, который после навеса со штрафного сравнял счёт в компенсированное время.

Таким образом «Манчестер Юнайтед» впервые не смог победить в матче предсезонной подготовки под руководством Эрика тен Хага. Ранее «красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль», «Кристал Пэлас» и «Мельбурн Виктори».