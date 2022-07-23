«Вест Хэм» обсуждает с Костичем условия личного контракта

Лондонский «Вест Хэм» пытается договориться с полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем об условиях личного контракта. Напомним, что ранее «молотобойцы» согласовали трансфер сарба с немецким клубом.

Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщает, что игрок в данный момент обсуждает с «Вест Хэмом» условия контракта. Обе стороны открыты к тому, чтобы найти соглашение.

Ожидается, что сделка войдёт в финальную стадию, когда «Вест Хэм» официально объявит о трансфере Джанлуки Скамакки из «Сассуоло». К слову, у итальянца тот же агент, что и у Филипа Костича.