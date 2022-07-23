«Милан» вновь вышел на связь с «Челси» по трансферу полузащитника

«Милан» намерен приобрести у лондонского «Челси» полузащитника Хакима Зиеша, который хочет покинуть клуб этим летом. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Даниэле Лонго.

Сообщается, что «Милан» по-прежнему рассчитывает взять футболиста в аренду. Тем не менее, ранее «Челси» не устраивала сумма обязательного выкупа, которую предлагали «россонери».

Зиеш также не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на следующий сезон. Футболист мог оказаться в «Милане» ещё в прошлом году, но тогда марокканец решил остаться и попытаться проявить себя в лондонском клубе.