«Севилья» не получала от «Барселоны» предложений по трансферу Кунде

По версии изданий Mundo Deportivo и Marca, сообщения о переходе Жюля Кунде из «Севильи» в каталонскую «Барселону» не соответствуют действительности. Напомним, что эту информацию сегодня утром распространил каталонский журналист Херард Морено.

Тем не менее, сообщается, что «Севилья» продолжает вести дела только с «Челси». Сделка с лондонским клубом по трансферу Кунде находится на финальной стадии. Ранее ряд британских источников сообщил, что Жюль станет третьим новичком «синих» в это трансферное окно.

«Челси» должен заплатить за Кунде сумму в районе 60 миллионов евро.