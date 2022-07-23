Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Севилья» не получала от «Барселоны» предложений по трансферу Кунде

23 Июля 2022 • 13:55 Комментировать

По версии изданий Mundo Deportivo и Marca, сообщения о переходе Жюля Кунде из «Севильи» в каталонскую «Барселону» не соответствуют действительности. Напомним, что эту информацию сегодня утром распространил каталонский журналист Херард Морено.

Тем не менее, сообщается, что «Севилья» продолжает вести дела только с «Челси». Сделка с лондонским клубом по трансферу Кунде находится на финальной стадии. Ранее ряд британских источников сообщил, что Жюль станет третьим новичком «синих» в это трансферное окно.

«Челси» должен заплатить за Кунде сумму в районе 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
14:51 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо прокомментировал трансферы «Челси»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обсуждает с Костичем условия личного контракта
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» вновь вышел на связь с «Челси» по трансферу полузащитника
14:04 · Россия. Первая лига
Перевертайло — о Зинченко в «Арсенале»: «Когда работали в «Уфе», я не мог предположить, что его карьера будет развиваться так»
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» не получала от «Барселоны» предложений по трансферу Кунде
13:22 · Англия. Премьер-лига
Санчо забил третий гол за «МЮ» на предсезонке 2
13:14 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо рассказал, как убедил Кулибали перейти в «Челси»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Магуайра вновь освистали в товарищеской игре с «Астон Виллой»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за Депая
12:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Не терпится внедриться в систему «Манчестер Сити»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Броя вряд ли перейдёт в «Вест Хэм» после трансфера Скамакки, игрок может остаться в «Челси»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отказался продавать игрока в «Саутгемптон» за 20 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Зинченко, Стерлинге и Жезуса: «Очень грустно, что они ушли»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Наставник сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру 1
11:12 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «Я получил глупую травму, но теперь все силы ко мне вернулись»
Все новости
Рекомендуем