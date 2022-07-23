Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо забил третий гол за «МЮ» на предсезонке

23 Июля 2022 • 13:22 Комментировать (2)

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо забил свой третий гол за команду на предсезонной подготовке. В этот раз англичанин отличился в ворота «Астон Виллы», которую возглавляет Стивен Джеррард.

Таким образом Санчо забил 3 гола в четырёх последних матчах «Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонной подготовки. В том числе англичанин отличился в игре против «Ливерпуля», которая закончилась разгромной победой «красных дьяволов» 4:0.

В прошлом сезоне Санчо отметился тремя голами и тремя ассистами в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед». За его трансфер «красные дьяволы» заплатили дортмундской «Боруссии» 80 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Астон Вилла Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
14:51 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо прокомментировал трансферы «Челси»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обсуждает с Костичем условия личного контракта
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» вновь вышел на связь с «Челси» по трансферу полузащитника
14:04 · Россия. Первая лига
Перевертайло — о Зинченко в «Арсенале»: «Когда работали в «Уфе», я не мог предположить, что его карьера будет развиваться так»
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» не получала от «Барселоны» предложений по трансферу Кунде
13:22 · Англия. Премьер-лига
Санчо забил третий гол за «МЮ» на предсезонке 2
13:14 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо рассказал, как убедил Кулибали перейти в «Челси»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Магуайра вновь освистали в товарищеской игре с «Астон Виллой»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за Депая
12:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Не терпится внедриться в систему «Манчестер Сити»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Броя вряд ли перейдёт в «Вест Хэм» после трансфера Скамакки, игрок может остаться в «Челси»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отказался продавать игрока в «Саутгемптон» за 20 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Зинченко, Стерлинге и Жезуса: «Очень грустно, что они ушли»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Наставник сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру 1
11:12 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «Я получил глупую травму, но теперь все силы ко мне вернулись»
Все новости
Рекомендуем