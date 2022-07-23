Санчо забил третий гол за «МЮ» на предсезонке

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо забил свой третий гол за команду на предсезонной подготовке. В этот раз англичанин отличился в ворота «Астон Виллы», которую возглавляет Стивен Джеррард.

Таким образом Санчо забил 3 гола в четырёх последних матчах «Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонной подготовки. В том числе англичанин отличился в игре против «Ливерпуля», которая закончилась разгромной победой «красных дьяволов» 4:0.

В прошлом сезоне Санчо отметился тремя голами и тремя ассистами в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед». За его трансфер «красные дьяволы» заплатили дортмундской «Боруссии» 80 миллионов евро.