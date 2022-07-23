Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайра вновь освистали в товарищеской игре с «Астон Виллой»

23 Июля 2022 • 13:08 Комментировать

Болельщики вновь освистали капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра во время товарищеского матча против «Астон Виллы», который стартовал несколько минут назад.

Напомним, что Магуайр был освистан и в прошлой товарищеской игре «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас». При этом новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг после игры похвалил своего подопечного за качественную игру.

Ранее «Манчестер Юнайтед» купил центрального защитника Лисандро Мартинеса из амстердамского «Аякса», который также способен сыграть в полузащите. При этом манкунианцы хотят купить ещё одного игрока в центр обороны. Одним из вариантов является Бенжамен Павар из «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Астон Вилла Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
13:14 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо рассказал, как убедил Кулибали перейти в «Челси»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Магуайра вновь освистали в товарищеской игре с «Астон Виллой»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за Депая
12:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Не терпится внедриться в систему «Манчестер Сити»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Броя вряд ли перейдёт в «Вест Хэм» после трансфера Скамакки, игрок может остаться в «Челси»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отказался продавать игрока в «Саутгемптон» за 20 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Зинченко, Стерлинге и Жезуса: «Очень грустно, что они ушли»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Наставник сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру 1
11:12 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «Я получил глупую травму, но теперь все силы ко мне вернулись»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Ромеро: «Кунде переходит в «Барселону»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Эдегор оценил трансфер Зинченко в «Арсенал»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Санчо: «При тен Хаге мы становимся лучше»
10:14 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет сохранить Кукурелью, хотя «Манчестер Сити» может удовлетворить финансовые требования «чаек»
10:06 · Англия. Премьер-лига
Лингард выбрал номер, под которым будет выступать за «Ноттингем Форест»
10:06 · Англия. Премьер-лига
Марез – о матче с «Баварией»: «Нам предстоит сыграть с отличной командой»
Все новости
Рекомендуем