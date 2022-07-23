Магуайра вновь освистали в товарищеской игре с «Астон Виллой»

Болельщики вновь освистали капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра во время товарищеского матча против «Астон Виллы», который стартовал несколько минут назад.

Напомним, что Магуайр был освистан и в прошлой товарищеской игре «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас». При этом новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг после игры похвалил своего подопечного за качественную игру.

Ранее «Манчестер Юнайтед» купил центрального защитника Лисандро Мартинеса из амстердамского «Аякса», который также способен сыграть в полузащите. При этом манкунианцы хотят купить ещё одного игрока в центр обороны. Одним из вариантов является Бенжамен Павар из «Баварии».