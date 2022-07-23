Холанн: «Не терпится внедриться в систему «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался насчёт игровой модели своей новой команды. Норвежец заявил, что ему не терпится стать частью системы Хосепа Гвардиолы.

«Система «Манчестер Сити» действительно хороша, мне не терпится в неё внедриться. Это будет замечательно. У нас отличные тренировки. Их качество находится на запредельном уровне», – цитирует Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что Холанн должен дебютировать за «Манчестер Сити» в товарищеском матче против мюнхенской «Баварии», который пройдёт в 02:00 по московскому времени.