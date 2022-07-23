Броя вряд ли перейдёт в «Вест Хэм» после трансфера Скамакки, игрок может остаться в «Челси»

После трансфера Джанлуки Скамакки из «Сассуоло» в «Вест Хэм» шансы нападающего «Челси» Армандо Брои перейти в стан «молотобойцев» снизились до минимума. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Саймон Стоун.

Сообщается, что «Вест Хэм» устал вести переговоры с «Челси» по трансферу Брои. Именно поэтому «молотобойцы» решили переключить внимание на Скамакку, который обошёлся команда Дэвида Мойеса в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов в итальянской Серии А, тогда как Броя на правах аренды за «Саутгемптон» настрелял всего 6 мячей в Английской премьер-лиге.