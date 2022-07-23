«Манчестер Сити» отказался продавать игрока в «Саутгемптон» за 20 миллионов евро

«Манчестер Сити» отказался продавать своего нападающего Лиама Делапа в «Саутгемптон» за 20 миллионов евро. Об этом в своих социальных сетях утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

В то же время отмечается, что «Манчестер Сити» готов к продаже талантливого форварда. Делап является приоритетной целью для «Саутгемптона», но стороны пока не могут достичь соглашения по трансферу.

Напомним, что ранее из «Манчестер Сити» в «Саутгемптон» перешёл другой молодой игрок – Ромео Лавиа, который обошёлся «святым» в сумму около 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Делап провёл лишь один матч в АПЛ за «Манчестер Сити».