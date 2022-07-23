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Гвардиола – о Зинченко, Стерлинге и Жезуса: «Очень грустно, что они ушли»

23 Июля 2022 • 11:24 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продажи Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенал», а также Рахима Стерлинга в «Челси».

«Этим летом мы приобрели исключительных людей, но в то же время мы потеряли других. Мне очень грустно, что Зинченко, Жезус и Стерлинг покинули клуб. Когда я только пришёл сюда, они делали атмосферу в раздевалке невероятной и создавали химию. Это заметно упростило мне задачу», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что на замену Стерлингу и Жезусу «Манчестер Сити» купил Хулиана Алвьареса и Эрлинга Холанна. Зинченко «горожане» хотят заменить Марком Кукурельей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг Александр Зинченко Габриэль Жезус
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