Гвардиола – о Зинченко, Стерлинге и Жезуса: «Очень грустно, что они ушли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продажи Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенал», а также Рахима Стерлинга в «Челси».

«Этим летом мы приобрели исключительных людей, но в то же время мы потеряли других. Мне очень грустно, что Зинченко, Жезус и Стерлинг покинули клуб. Когда я только пришёл сюда, они делали атмосферу в раздевалке невероятной и создавали химию. Это заметно упростило мне задачу», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что на замену Стерлингу и Жезусу «Манчестер Сити» купил Хулиана Алвьареса и Эрлинга Холанна. Зинченко «горожане» хотят заменить Марком Кукурельей.