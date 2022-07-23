Хадсон-Одои: «Я получил глупую травму, но теперь все силы ко мне вернулись»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал травму, из-за которой пропустил весеннюю часть сезона. Напомним, что игрок получил повреждение в конце февраля, но затем так и не смог вернуться на поле.

«Четыре месяца я был травмирован, причём это была глупая травма. Я даже не понял, как её получил. Теперь же я чувствую, что все силы ко мне вернулись», – цитирует Хадсона-Одои официальный сайт «Челси».

Напомним, что Каллум Хадсон-Одои прошлым летом мог уйти в аренду в дортмундскую «Боруссию», но тренер «Челси» Томас Тухель не стал отпускать англичанина в свою бывшую команду.