Ромеро: «Кунде переходит в «Барселону»

Испанский инсайдер Херард Ромеро утверждает, что защитник «Севильи» Жюль Кунде с вероятностью в 99% станет футболистом «Барселоны». Напомним, что вчера британский журналист Мэтт Лоу сообщил, что Кунде перейдёт в лондонский «Челси».

«Барселона» и «Севилья» достигли соглашения по трансферу Кунде. Если не произойдёт катаклизмы, Жюль с вероятностью в 99% станет игроком «Барселоны», – написал Ромеро в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее «Челси» сделал предложение «Севилье», которое составило 60 миллионов евро. Будущее французского защитника должно разрешится в ближайшее время.