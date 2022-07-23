Эдегор оценил трансфер Зинченко в «Арсенал»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался относительно трансфера украинского хавбека Александра Зинченко. Накануне было объявлено о переходе игрока из «Манчестер Сити».

«Я наблюдал за его игрой. У Зинченко много сильных качеств, мы подписали хорошего игрока. Он способен играть как на фланге обороны, так и в средней линии. Это отличное усиление для «Арсенала», - передает слова норвежского футболиста Evening Standard.

Трансфер 25-летнего украинца обошелся «канонирам» в 35 миллионов евро. С Зинченко был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.