«Брайтон» хочет сохранить Кукурелью, хотя «Манчестер Сити» может удовлетворить финансовые требования «чаек»

«Брайтон» хочет сохранить своего левого защитника Марка Кукурелью. По информации от журналиста Энди Нейлора, «чайки» не захотят отпускать испанца, даже если «Манчестер Сити» предложит требуемые 60 миллионов евро.

Ранее в «Брайтоне» посчитали смешным предложение «горожан», которое составило 35 миллионов евро. При этом «Манчестер Сити» очень сильно хочет заключить сделку, поэтому может заплатить требуемые деньги.

Напомним, что Кукурелья провёл всего один сезон в Английской премьер-лиге. В игроке также ранее был заинтересован лондонский «Челси», но игрок дал понять, что хочет присоединиться именно к «Манчестер Сити».