Гвардиола: «Холанн должен дебютировать в игре против «Баварии», если только не сломает ногу, встав с кровати»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что новичок команды Эрлинг Холанн должен дебютировать в товарищеском матче против мюнхенской «Баварии».

«Холанн готов к матчу. Он должен дебютировать, если только не сломает ногу, встав с с кровати», – пошутил Гвардиола на пресс-конференции.

Холанн ранее не участвовал в товарищеских матчах «Манчестер Сити» из-за небольшого повреждения. Тренерский штаб «горожан» не хотел рисковать здоровьем игрока, поэтому норвежец восстанавливался.

Напомним, что Гвардиола работал в мюнхенской «Баварии» с 2013 по 2016 год и принёс клубу 3 чемпионских титула Бундеслиги.