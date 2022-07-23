Экс-игрок «Манчестер Сити» назвал главный недостаток Неймара

Экс-футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклер высказался о потенциальном переезде бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара на «Этихад».

«Неймар очень нестабильный футболист. Он поводит одну хорошую игру из четырех. Если сравнить его со Стерлингом, то лучше выбрать Рахима. Стерлинг выдает три хороших игры из каждых четырех. С Неймаром в составе команда не получает стабильности», - передает слова Тревора Talksport.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Он был куплен французами у каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. В составе парижского гранда форвард забил 100 голов в 144 матчах.