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Тухель: «Мы хотим купить левого центрального защитника»

23 Июля 2022 • 09:51 Комментировать

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал о следующей цели клуба на трансферном рынке. Немец заявил, что команда ищет левого центрального защитника. Напомним, что потенциальный новичок «синих» Жюль Кунде выступает в обороне справа.

«Мы рассматриваем левых центральных защитников. Рюдигер играл там, не являясь левоногим. Калиду Кулибали может там сыграть, но он действовал на этой позиции в схеме с четырьмя защитниками. Посмотрим, что получится сделать», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Предпочтительным вариантом для Тухеля на позицию левого центрального защитника является Преснел Кимпембе, которого немец ранее тренировал в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2022
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