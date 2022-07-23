Тухель: «Мы хотим купить левого центрального защитника»

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал о следующей цели клуба на трансферном рынке. Немец заявил, что команда ищет левого центрального защитника. Напомним, что потенциальный новичок «синих» Жюль Кунде выступает в обороне справа.

«Мы рассматриваем левых центральных защитников. Рюдигер играл там, не являясь левоногим. Калиду Кулибали может там сыграть, но он действовал на этой позиции в схеме с четырьмя защитниками. Посмотрим, что получится сделать», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Предпочтительным вариантом для Тухеля на позицию левого центрального защитника является Преснел Кимпембе, которого немец ранее тренировал в «ПСЖ».