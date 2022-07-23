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Тухель объяснил ситуацию с Вернером

23 Июля 2022 • 09:43 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи о будущем нападающего Тимо Вернера, который может покинуть команду в это трансферное окно.

«Я ничего не знаю о его уходе, Тимо ничего мне не говорил. На мой взгляд, он хочет остаться в «Челси». Думаю, ему есть что доказать», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, что Тимо Вернер перебрался в «Челси» летом 2020 года из немецкого «РБ Лейпцига». Нападающий за два года выиграл с лондонским клубом три трофея, но при этом сильно сбавил в плане результативности. В его услугах ранее была заинтересована дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тимо Вернер
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