«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за футболиста «Баварии»

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар близок к уходу из мюнхенской «Баварии», об этом сообщается на страницах Bild.

По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересованы сразу два гранда английской Премьер-лиги. Речь идет о лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Также интерес к игроку проявили туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», однако эти клубы пока не готовы к переговорам.

26-летний защитник пополнил ряды мюнхенского гранда летом 2019 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость Павара оценивается в 30 миллионов евро.