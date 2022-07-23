Зинченко провёл первую тренировку в «Арсенале»

Украинский защитник Александр Зинченко начал подготовку с лондонским «Арсеналом» к старту нового сезона. Как информирует клубная пресс-служба, новобранец уже провел первую тренировку с «канонирами». В настоящий момент команда проходит сборы в США.

25-летний футболист пополнил ряды лондонского коллектива, 22 июля. Он был куплен у «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. Зинченко подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2026 года.

Напомним, что по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги лондонский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице.