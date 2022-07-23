Де Хеа: «Некоторые матчи «МЮ» в прошлом сезоне можно назвать катастрофой»

Страж ворот «МЮ» Давид де Хеа вспомнил о неудачном прошлом сезоне команды. Испанец надеется, что в новом розыгрыше клуб выступит лучше.

«Для команды это был невероятно тяжелый сезон. Мы очень сильно разочарованы результатом. Некоторые матчи можно назвать катастрофой. Нужно извлечь урок из этого сезона, такое не должно повториться. Но иногда нужно ощутить боль, чтобы потом подняться и двигаться вперед», - приводит слова голкипера таблоид The Sun.

В минувшем сезоне «красные дьяволы» финишировали лишь на шестом месте в таблице АПЛ. Из-за этого результата команда не попала в Лигу чемпионов.