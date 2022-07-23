Известно, когда Холанн дебютирует за «Манчестер Сити»

В ближайшие дни состоится дебют норвежского бомбардира Эрлинга Холанна за «Манчестер Сити». Стало известно, что норвежский новобранец «горожан» должен сыграть в товарищеском поединке против мюнхенской «Баварии».

Наставник английского клуба Хосеп Гвардиола подтвердил, что рассчитывает на форварда в предстоящем матче.

Контрольная встреча между европейскими грандами состоится в воскресенье, 24 июля.

Норвежец пополнил ряды английского коллектива в текущее трансферное окно. Его переход обошелся руководству чемпиона Англии в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрлинг забил 29 голов в 30 матчах на клубном уровне.