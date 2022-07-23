Грилиш запугивает Холанном конкурентов «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о новичке команды – норвежском форварде Эрлинге Холанне.

«Холанн отлично показывает себя на тренировках. Как только он наберет оптимальную форму, его будет нереально остановить. Не могу дождаться момента, когда вместе с ним выйду на поле в официальном матче», - передает слова англичанина Manchester Evening News.

Напомним, что скандинавский голеадор присоединился к «горожанам» этим летом. Он был куплен о дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Эрлинг отметился 29 голами в 30 поединках за «шмелей».