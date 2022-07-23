«Ливерпуль» хотел купить лидера «Боруссии», но получил отказ

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем имел возможность сменить клубную прописку этим летом. Интерес к футболисту исходил из английской Премьер-лиги.

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, подписать 19-летнего хавбека хотел «Ливерпуль». Мерсисайдцы сделали запрос в Дортмунд по трансферу Беллингема, однако получили отказ. Немецкий гранд не намерен в ближайшее время расставаться с этим игроком. В Дортмунде Джуду присвоили статус неприкасаемого.

В минувшем сезоне талантливый англичанин провел за «Боруссию» 44 поединка во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал 14 результативных передач.