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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» сообщил печальную новость

23 Июля 2022 • 07:26 Комментировать

На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована печальная новость для мерсисайдского клуба. Стало известно о смерти бывшего владельца «красных» Дэвида Мурса. Он скончался в возрасте 76 лет. Пресс-служба клуба выразила соболезнования в связи со смертью экс-руководителя.

Напомним, что Мурс занимал пост председателя правления «Ливерпуля» на протяжении 16 лет – с 1991 по 2007 год.

Мерсисайдский коллектив в скором времени начнет новый сезон английской Премьер-лиги. В минувшем розыгрыше подопечные Юргена Клоппа финишировали на втором месте, уступив чемпионский титул «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дэвид Мурс
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