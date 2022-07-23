«Ливерпуль» сообщил печальную новость

На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована печальная новость для мерсисайдского клуба. Стало известно о смерти бывшего владельца «красных» Дэвида Мурса. Он скончался в возрасте 76 лет. Пресс-служба клуба выразила соболезнования в связи со смертью экс-руководителя.

Напомним, что Мурс занимал пост председателя правления «Ливерпуля» на протяжении 16 лет – с 1991 по 2007 год.

Мерсисайдский коллектив в скором времени начнет новый сезон английской Премьер-лиги. В минувшем розыгрыше подопечные Юргена Клоппа финишировали на втором месте, уступив чемпионский титул «Манчестер Сити».