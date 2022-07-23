Назван человек, от которого зависит будущее Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду до сих пор не знает, где проведет следующий сезон. Ранее 37-летний звездный игрок заявил, что не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед», несмотря на действующее трудовое соглашение.

Как стало известно Football Daily, в настоящий момент бомбардир находится в Португалии и ждет указаний своего агента Жорже Мендеша. Мендеш должен найти игроку новую команду. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Роналду назывались «ПСЖ», «Бавария», «Рома», «Барселона», «Челси» и «Атлетико».

Главным критерием отбора является участие клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, что «МЮ» не смог квалифицироваться в самый престижный клубный турнир, финишировав лишь на шестом месте в АПЛ.

Роналду выбирает между двумя европейскими грандами