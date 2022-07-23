Лондонский клуб покупает лучшего футболиста Лиги Европы

Полузащитник Филип Костич, выступающий в немецкой Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт», близок к переезду в английскую Премьер-лигу. Как сообщил в своих социальных сетях журналист Николо Скира, новым местом работы сербского игрока станет лондонский «Вест Хэм».

По данным источника, «молотобойцы» предложили за футболиста 15 миллионов евро. Такая небольшая сумма связана с истекающим контрактом Филипа с «Айнтрахтом». Трудовое соглашение Костича истекает летом следующего года.

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник вместе с франкфуртским клубом стал триумфатором Лиги Европы. По итогам турнира Костича признали лучшим игроком соревнований.