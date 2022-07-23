«Арсенал» укажет на дверь игроку после подписания Зинченко

Лондонский «Арсенал» отправит в аренду защитника Нуну Тавареша после подписания украинца Александра Зинченко. Новичок перешел в стан «канониров» из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро.

Как информирует в социальных сетях инсайдер Николо Скира, Тавареш, скорее всего, продолжит свою карьеру в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах 22-летнего португальского латераля проявляет «Аталанта». Бергамаски готовы арендовать футболиста до завершения сезона-2022/2023.

Португалец провел в прошлом сезоне 28 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.